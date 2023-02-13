صافي أرباح "أدنوك للحفر" يرتفع 33% في 2022

أعلنت شركة أدنوك للحفر بأبوظبي، اليوم الاثنين، نمو أرباحها الصافية 33% في 2022، مع زيادة إيرادات الشركة مدفوعة بقطاعي خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط.

وبلغ صافي أرباح الشركة 802 مليون دولار في 2022 ارتفاعا من 604 ملايين دولار في العام السابق. وزادت الإيرادات إلى 2.67 مليون دولار في 2022 مقارنة مع 2.27 مليار في 2021.

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وقالت الشركة في إفصاح إن نتائجها جاءت مدعومة بنسبة كبيرة بانضمام منصات حفر جديدة إلى أسطولها العامل الذي يتكون حاليا من 115 منصة.

وأعلنت الشركة أيضا توقعات قوية لعام 2023، وتوقعت أن تتراوح الإيرادات بين 3 مليارات و3.2 مليار دولار وهو ما يمثل نموا نسبته 20% على أساس سنوي.

وقالت الشركة إنها تتوقع تحقيق أرباح صافية قياسية في 2023 بين 850 مليونا ومليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأدرجت أسهم أدنوك للحفر ببورصة أبوظبي في 2021 بعدما جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أكبر مساهم فيها، 1.1 مليار دولار من المستثمرين في طرح عام للأسهم.