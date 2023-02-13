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"أكام" السعودية و"الأولية" القطرية تتعاونان في قطاع إعادة التدوير

يتضمن مشاركة المناقصات المطروحة مسبقاً

دبي - العربية.نت
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وقّعت شركة إعادة تدوير مواد الهدم والبناء "أكام" المملوكة بالكامل للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "مجموعة سرك"، ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس عبدالرحمن بن إبراهيم المانع، مذكرة تعاون مشتركة مع شركة قطر للمواد الأولية "الأولية" ممثلة برئيسها التنفيذي عبدالعزيز بن إبراهيم التميمي، وذلك في مقر مجموعة"سرك" في الرياض.

وتهدف المذكرة إلى مراجعة التفاصيل الفنية لخطوط الفرز لمخلفات الهدم والبناء، ومشاركة المناقصات المطروحة مسبقاً بين الطرفين، كذلك مراجعة عميقة لمخلفات التربة والبودرة الناتجة من عملية إعادة تدويرها وإيجاد حل فني لإعادة استخدامها في التسميد وعمليات تعبيد الطرق، بالإضافة إلى مشاركة الدراسات الفنية والمواصفات القطرية الخاصة بالمواد المعاد تدويرها في مجال مخلفات الهدم والبناء، وبحث فرص التعاون المشتركة في مختلف قطاعات النفايات؛ مثل المخلفات المعدنية ومخلفات الإطارات وغيرها.

وتسعى شركة "أكام" من خلال هذه المذكرة وغيرها من المذكرات إلى تفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري؛ لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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