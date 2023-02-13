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الشركة السعودية للاستثمار الجريء
الشركة السعودية للاستثمار الجريء
اقتصاد السعودية

"السعودية للاستثمار الجريء" تطلق منتج "الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي"

يهدف لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة بالمملكة

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة "السعودية للاستثمار الجريء"، تزامناً مع ملتقى السوق المالية السعودية 2023، عن إطلاق منتج "الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام"، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع شركة تداول السعودية.

وقالت إن منتج "الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام" يأتي ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق لغرض تعزيز فرص التخارج عبر الطرح الأولي للاكتتاب العام في السوق المالية، وأيضا لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة بالمملكة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحفيز إدراج الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المالية من خلال تحفيز الاستثمار في صناديق الاستثمار لمرحلة ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام وتقديم الاستشارات والتدريب للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الإدراج في السوق المالية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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الجدير بالذكر أن السعودية للاستثمار الجريء هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 1.5 مليون دولار أميركي.

وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 35 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 525 شركة من خلال 904 صفقات.

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