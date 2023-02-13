اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشركة العقارية السعودية
الشركة العقارية السعودية
سوق السعودية

"بنية" التابعة لـ"العقارية السعودية" توقع عقدا مع "بوابة الدرعية" بـ 544.1 مليون ريال

العقد يتضمن تصميم وبناء مواقف سيارات P3 في المنطقة الثقافية الشمالية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة "العقارية السعودية" عن توقيع عقد مشروع للشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية" التابعة، مع شركة "بوابة الدرعية المحدودة" لتصميم وبناء مواقف سيارات P3 في المنطقة الثقافية الشمالية، بقيمة 544.1 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المشروع يتضمن تصميم وبناء أربعة طوابق تحت الأرض بمساحة إجمالية 100 ألف متر مربع وسعة 2000 سيارة تقريبا، والمبنى من الخرسانة المسلحة، شامل الأعمال الكهروميكانيكية، وأنظمة الإدارة للمواقف الذكية.

وأضافت أن مده العقد 548 يوما.

وزير الإسكان السعودي: ولي العهد وجّه بمنح الوزارة 100 مليون متر مربع من الأراضي الأسواق العقارية عقارات السعودية وزير الإسكان السعودي: ولي العهد وجّه بمنح الوزارة 100 مليون متر مربع من الأراضي

وبينت أنه يوجد أطراف ذات علاقة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للمشروع سينعكس على الربع الأول 2023 حتى الربع الثاني 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد النجاة من تحت الركام.. فاجعة جديدة تنتظر منكوبي الزلزال بعد النجاة من تحت الركام.. فاجعة جديدة تنتظر منكوبي الزلزال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط