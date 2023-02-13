"بنية" التابعة لـ"العقارية السعودية" توقع عقدا مع "بوابة الدرعية" بـ 544.1 مليون ريال

أعلنت الشركة "العقارية السعودية" عن توقيع عقد مشروع للشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية" التابعة، مع شركة "بوابة الدرعية المحدودة" لتصميم وبناء مواقف سيارات P3 في المنطقة الثقافية الشمالية، بقيمة 544.1 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المشروع يتضمن تصميم وبناء أربعة طوابق تحت الأرض بمساحة إجمالية 100 ألف متر مربع وسعة 2000 سيارة تقريبا، والمبنى من الخرسانة المسلحة، شامل الأعمال الكهروميكانيكية، وأنظمة الإدارة للمواقف الذكية.

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وأضافت أن مده العقد 548 يوما.

وبينت أنه يوجد أطراف ذات علاقة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة.

وأشارت إلى أن الأثر المالي للمشروع سينعكس على الربع الأول 2023 حتى الربع الثاني 2024.