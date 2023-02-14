أرباح البنك العربي الوطني ترتفع 73% إلى 790 مليون ريال في الربع الرابع

ارتفع صافي أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 73% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 790 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 457 مليون ريال، في الربع الرابع من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت نتائج البنك على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 41.02% في العام 2022، إلى نحو 3.07 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 2.18 مليار ريال في 2021.

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وقال البنك إن الارتفاع في صافي أرباح العام 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وتوزيعات أرباح وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي دخل المتاجرة وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وأضاف أن ذلك قابله ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك واطفاء وايجار ومصاريف مباني وانخفاض صافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل.