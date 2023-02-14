بورصة أبوظبي
ارتفاع أرباح الشركة العالمية القابضة الفصلية 9 مرات إلى 21 مليار درهم
الأرباح السنوية بنسبة 175% إلى 21 مليار درهم
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تضاعفت الأرباح الفصلية للشركة العالمية القابضة "IHC" بنحو 9 مرات إلى 21 مليار درهم.
وعلى مدار عام 2022، ارتفعت الأرباح بنسبة 175% إلى ما يلامس 32 مليار درهم.
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وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى نمو الإيرادات بنسبة 75% إلى 50.4 مليار درهم.
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