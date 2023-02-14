بورصة أبوظبي
تراجع أرباح شركة إعمار العقارية في الربع الرابع 15% لـ1.04 مليار درهم
سجلت نموا في أرباحها خلال 2022 بنسبة 80% إلى 6.8 مليار درهم
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية 15% في الربع الرابع من 2022، إلى 1.04 مليار درهم.
وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين، والتي كانت عند 1.07 مليار درهم.
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وعلى مدار عام 2023، ارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية بنسبة 80% إلى 6.8 مليار درهم.
وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى نمو الإيرادات بنسبة 10% إلى 132 مليار درهم.
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