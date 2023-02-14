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بورصة أبوظبي

تراجع أرباح شركة إعمار العقارية في الربع الرابع 15% لـ1.04 مليار درهم

سجلت نموا في أرباحها خلال 2022 بنسبة 80% إلى 6.8 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية 15% في الربع الرابع من 2022، إلى 1.04 مليار درهم.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين، والتي كانت عند 1.07 مليار درهم.

وعلى مدار عام 2023، ارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية بنسبة 80% إلى 6.8 مليار درهم.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى نمو الإيرادات بنسبة 10% إلى 132 مليار درهم.

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