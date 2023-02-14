تعيين سيف ثابت نائباً لرئيس مجلس إدارة "جهينة" وعضواً منتدباً

وافق مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية على تعيين سيف الدين صفوان ثابت عضوا نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ممثلا عن شركة فرعون.

وأفادت الشركة في بيان إلى بورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة وافق على تعيين نيلس تومسون في منصب المدير التنفيذي.

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وفي 21 يناير الماضي، أعلنت مريم صفوان ثابت إخلاء سبيل والدها صفوان ثابت، وشقيقها سيف، بعد حبسهما لنحو عامين.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية في عددها الصادر، الأحد، قرارا برفع اسم رجل الأعمال صفوان أحمد حسن ثابت من على قائمة الإرهابيين.

جاء ذلك في طلب النيابة العامة المقيد برقم 1 لسنة 2023 قرارات رفع إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على صفوان ثابث (76 عاما) نهاية عام 2020، وبعدها بشهرين تم حبس ابنه سيف.

وقبل ذلك، في 2015 تم تشكيل لجنة قضائية شكلتها الحكومة أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وجهينة للصناعات الغذائية هي أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، وتأسست في 1983، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأميركا وأوروبا.