"أداني غروب" تتحول إلى الأرباح بـ99 مليون دولار في الربع الأخير 2022

حققت شركة الملياردير الهندي غوتام أداني الرئيسية أرباحا في الربع المالي المنتهي في ديسمبر 2022، بحسب ما أظهرت تقارير الإيرادات، اليوم الثلاثاء، فيما شدد رجل الأعمال على أن أعماله التجارية ستتعافى.

وخسرت مجموعة أداني حوالي 120 مليار دولار من قيمتها بعدما اتهمتها شركة "هندنبورغ ريسيرش" الأميركية الشهر الماضي باستخدام ملاذات ضريبية للتلاعب بأسعار الأسهم.

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وأكدت هيئات ناظمة هندية، الاثنين، أنها تحقق في الاتهامات التي أثارها التقرير بشأن عمليات احتيال في الأوراق المالية وتعاملات داخلية، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وتعمل المجموعة على استعادة ثقة الأسواق عبر التعهّد بتسديد مبكر لقروض بقيمة 1,1 مليار دولار فيما تعافت الأسهم في الكيانات التابعة لها المدرجة في البورصة بعدما تعرّضت لخسائر.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن الشركة الرئيسية "أداني انتربرايزس" سجّلت أرباحا صافية مقدارها 8,2 مليارات روبية (99 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، مقارنة بخسارة بلغت 116 مليون روبية في العام السابق.

وقال أداني في التقرير إن "نجاحنا هو ثمرة حوكمتنا القوية وامتثالنا الصارم للقواعد التنظيمية والأداء المستدام والتدفق النقدي الصلب".

وأضاف أن "التقلّبات السوقية الحالية موقتة"، مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة إبقاء الضغط "معتدلا" وتبحث عن فرص للنمو.

وارتفعت عائدات الشركة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 269 مليار روبية (3,3 مليارات دولار).

وأغلقت أسهم "أداني إنتربرايزس" على ارتفاع نسبته 1,9% في بومباي.

وكان مؤسس الشركة أثرى رجل في آسيا حتى الشهر الماضي عندما سددت الخسارة في أسواق البورصة ضربة موجعة لثروته الشخصية، ليتراجع من المرتبة الثالثة إلى 23 على قائمة "فوربس" لتعقّب أصحاب المليارات.

وبحسب ""هندنبورغ ريسيرش"، فإن أداني زاد أسعار أسهم وحداته بشكل زائف من خلال ضخ أموال عبر ملاذات ضريبية ما وراء البحار.

وقالت إن "هذا التلاعب الصارخ بالأسهم وخطة الاحتيال في الحسابات يعدّان أكبر عملية غش في تاريخ الشركات".

بدورها، اعتبرت مجموعة أداني أنها كانت ضحية هجوم "شرير" على سمعتها.