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الشركة السعودية للكهرباء
سوق السعودية

"السعودية للكهرباء" تحصل على تمويل محلي مشترك بقيمة 10 مليارات ريال

أكدت أن مدة التمويل تبلغ 7 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة "السعودية للكهرباء" عن حصولها على تمويل محلي مشترك بقيمة 10 مليارات ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل تبلغ 7 سنوات.

وأشارت إلى أن التمويل لأغراض الشركة العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية.

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وأضافت أن قائمة البنوك ضمت كلا من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، ومجموعة QNB بنك قطر الوطني فرع المملكة العربية السعودية، والبنك السعودي للاستثمار.

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