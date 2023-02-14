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"فالي" البرازيلية للتعدين تشتري حصة "أوكيو" العمانية في شركة لتكوير خام الحديد
وتبلغ حصة "أوكيو" في "فالي عمان" 30%
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قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الثلاثاء، إن شركة "فالي البرازيلية للتعدين" أعلنت شراء حصة مجموعة "أوكيو" في شركة "فالي عمان" لتكوير خام الحديد والبالغة 30%.
وكانت شركة "أوكيو عمان"، التي كانت تعرف سابقا باسم شركة "النفط العمانية"، اشترت حصة في شركة "فالي عمان" في عام 2010.
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وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن شركة "فالي عمان" أصبحت شركة أجنبية بالكامل بعد عملية الاستحواذ.
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