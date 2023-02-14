"فالي" البرازيلية للتعدين تشتري حصة "أوكيو" العمانية في شركة لتكوير خام الحديد

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الثلاثاء، إن شركة "فالي البرازيلية للتعدين" أعلنت شراء حصة مجموعة "أوكيو" في شركة "فالي عمان" لتكوير خام الحديد والبالغة 30%.

وكانت شركة "أوكيو عمان"، التي كانت تعرف سابقا باسم شركة "النفط العمانية"، اشترت حصة في شركة "فالي عمان" في عام 2010.

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن شركة "فالي عمان" أصبحت شركة أجنبية بالكامل بعد عملية الاستحواذ.