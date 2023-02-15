أرباح بنك "باركليز" السنوية تتراجع 14% في 2022

أعلن بنك "باركليز" تراجعا في الأرباح السنوية بنسبة 14% إذ فاقمت تكلفة خطأ إداري تسبب في عمليات بيع مفرطة في الأوراق المالية في الولايات المتحدة من تأثير أداء متباين لوحدة الخدمات الاستثمارية المصرفية.

وأعلن البنك البريطاني تسجيل أرباح قبل احتساب الضرائب في 2022 بلغت 7 مليارات جنيه إسترليني (8.5 مليار دولار) انخفاضا من 8.2 مليار في 2021 وبما يقل قليلا عن توقعات المحللين التي بلغت 7.2 مليار إسترليني.

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ودفع البنك توزيعات أرباح نقدية قدرها 7.25 بنس للسهم بما يتسق مع التوقعات.

وأعلن عن عملية إعادة شراء جديدة للأسهم بقيمة 500 مليون إسترليني مما يرفع الإجمالي في عام 2022 إلى مليار جنيه إسترليني.