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الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
سوق السعودية

تحالف "سابتكو" يوقع عقد امتياز لنقل الركاب بالحافلات بين المدن في المنطقة الجنوبية

أكدت أن مدة العقد 10 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن فوز تحالف "SAPTCO" و"NEX Continental Holdings" بامتياز نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المنطقة الجنوبية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه قد تم توقيع عقد الامتياز مع الهيئة العامة للنقل وذلك لمدة 10 سنوات، اعتبارا من بدء الشغيل والذي سيكون في الربع الرابع 2023.

وأضافت أن نسبة الشراكة بين الطرفين 85% تخص شركة "سابتكو" و15% شركة "NEX Continental Holdings".

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وأشارت إلى أن الأثر المالي سوف يكون إيجابيا اعتباراً من الربع الرابع 2023.

كانت الشركة أعلنت في 30 نوفمبر 2022 عن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد عقد الالتزام من تاريخ 1443/7/2هـ الموافق 2022/2/3م إلى تاريخ 1445/6/18هـ الموافق 2023/12/31م، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق وفق العقود الجديدة (أيهما أسبق).

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