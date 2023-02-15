اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صندوق الاستثمارات

صندوق مدعوم من "PIF" و"علي بابا" يخطط لإدراج 3 شركات في سوق السعودية

يسعى لجمع مليار دولار لدعم شركات التكنولوجيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يقترب صندوق رأس المال الجريء المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" ومجموعة "علي بابا" الصينية من جمع مليار دولار لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في آسيا والشرق الأوسط.

وجمع الصندوق الذي تأسس عام 2019، مبلغ 400 مليون دولار لغرض إتمام الصفقات في ذلك العام.

واستثمر بالفعل في 16 شركة، ويخطط لإدراج ثلاث منها في سوق الأسهم السعودية، واثنتين أخريين في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.

وسيبقى كل من صندوق الاستثمارات العامة و"علي بابا" من المساهمين الرئيسيين في جولة التمويل الثانية لشركات التكنولوجيا إلى جانب مستثمرين دوليين آخرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف أنقذ سوري ابنه الوحيد من الموت لحظة الزلزال؟ كيف أنقذ سوري ابنه الوحيد من الموت لحظة الزلزال؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط