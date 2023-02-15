صندوق مدعوم من "PIF" و"علي بابا" يخطط لإدراج 3 شركات في سوق السعودية

يقترب صندوق رأس المال الجريء المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" ومجموعة "علي بابا" الصينية من جمع مليار دولار لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في آسيا والشرق الأوسط.

وجمع الصندوق الذي تأسس عام 2019، مبلغ 400 مليون دولار لغرض إتمام الصفقات في ذلك العام.

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واستثمر بالفعل في 16 شركة، ويخطط لإدراج ثلاث منها في سوق الأسهم السعودية، واثنتين أخريين في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.

وسيبقى كل من صندوق الاستثمارات العامة و"علي بابا" من المساهمين الرئيسيين في جولة التمويل الثانية لشركات التكنولوجيا إلى جانب مستثمرين دوليين آخرين.