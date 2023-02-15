"أسمنت اليمامة" تتحول للربحية بـ 134 مليون ريال في الربع الرابع
مجلس إدارتها يوصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية
تحولت شركة أسمنت اليمامة إلى الربحية في الربع الرابع من 2022، بنحو 134.15 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 18.86 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وفقاَ لحسابات "العربية.نت".
وأظهرت البيانات المالية للشركة، على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 131.5% في 2022، إلى نحو 355.8 مليون ريال، مقابل 153.7 مليون ريال صافي الربح في 2021.
وأرجعت "أسمنت اليمامة" ارتفاع الأرباح السنوية، إلى زيادة كمية وقيمة المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وفي بيان منفصل، أعلنت شركة أسمنت اليمامة، عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022م بإجمالي نحو 202.5 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 202.5 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وسيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.
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