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سوق السعودية

"لين الخير" السعودية تؤسس شركة "شخص واحد" جديدة في الإمارات

أكدت أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للشركة الجديدة في 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "لين الخير للتجارة" أنه تم الانتهاء من الإجراءات النظامية لدى محاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة شخص واحد جديدة مملوكة بنسبة 100 % لصالح الشركة تحت مسمى شركة لين الخير للتجارة (شركة شخص واحد)، ومقرها الرئيسي إمارة دبي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الشركة الجديدة سوف تمارس نشاطا مماثلا للشركة حيث يتمثل نشاطها في تجارة الجملة والتجزئة في التمور والخضراوات والفواكه والألبان والمواد الغذائية واللحوم، وذلك لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لخدمات الاستيراد والتصدير للشركة بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت أنه قد تم تأسيسها بالكامل من قبل موارد الشركة الذاتية، وذلك لدعم أعمال واستراتيجية الشركة.

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وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للشركة الجديدة في خلال العام الحالي 2023.

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