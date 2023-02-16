ارتفاع أرباح "سلوشنز" 72% إلى 198 مليون ريال في الربع الرابع

ارتفع صافي أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، بنسبة 72% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 198 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 115 مليون ريال صافي الربح في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت بيانات "سلوشنز" على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 26.53% في 2022، إلى نحو 1.05 مليار ريال، مقابل 833 مليون ريال في 2021.

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وذكرت الشركة، أن ارتفاع صافي الأرباح السنوية يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 303 ملايين ريال نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.597 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.293 مليار ريال.

وتعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في كل من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 30.0% وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 19.4% والخدمات الرقمية بنسبة 7.4%.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 42 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 143 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 101 مليون ريال.