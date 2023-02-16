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النايفات للتمويل
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سوق السعودية

تراجع أرباح "النايفات للتمويل" الفصلية 30% إلى 36 مليون ريال

الزيادة في تكلفة المخصصات تضغط على الأرباح السنوية للشركة

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة النايفات للتمويل بنسبة 30% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 36.15 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 51.44 مليون ريال صافي الربح في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت نتائج "النايفات" على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، تراجع صافي الأرباح بنسبة 23.8% في 2022، إلى نحو 171.46 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 225.09 مليون ريال في 2021.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح السنوية، إلى عدة عوامل منها الزيادة في تكلفة المخصصات نتيجة لتطوير وتحسين أداء نموذج المخصص وفقا لمعيار IFRS 9، والزيادة في سعرالفائدة (سايبور 3 أشهر) من ديسمبر 2021 بنسبة 0.91% إلى ديسمبر 2022 بنسبة 5.4% مما أدى إلى زيادة تكاليف التمويل.

ومن العوامل أيضاً، ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى نتيجة ارتفاع مصاريف التسويق ومصاريف الإدراج والمصروفات العمومية الأخرى، بالإضافة إلى الزيادة في مصاريف الاستهلاك والإطفاء بسبب الزيادة في تعزيز الأمن السيبراني والمصروفات ذات العلاقة.

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