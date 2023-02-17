شرِكتا "center3" و"stc البحرين" تُعلنان عن خطط إنزال الكابل البحري "إفريقيا 2 بيرل"

أعلنت شركة "center3" التابعة لمجموعة stc وstc البحرين عن انتهاء المسح البحري لنظام "إفريقيا 2 بيرل" ضمن مشروع الكابل البحري "إفريقيا 2" في البحرين. ويشكّل تحالف "إفريقيا 2" نظام اتصال فريد من نوعه عبر 3 قارات يضم 46 محطة إنزال عبر 33 دولة إنزال، ليعزز دور منطقة الخليج بين دول العالم.

وسيكون "إفريقيا 2" بعد اكتماله أطول كابل بحري في العالم بطول يصل الى 45000 كيلومتر، وسيوفر خدمات اتصالات وإنترنت آمنة وموثوقة في عبر القارات التي يمر فيها من خلال إضافة محطات إنزال في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وباكستان والهند.

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ويسهم ربط مملكة البحرين عبر نظام "إفريقيا 2 بيرل" في تسريع وتيرة التحول الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ توفر هذه التقنية المتطورة سرعات اتصال عالية تساعد على الارتقاء بمستوى القطاع في المنطقة ككل، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتميز مشروع "إفريقيا 2" بتصميم فريد وريادي، يحد من العوائق التي تؤثر على عملية الاتصال داخل المنطقة من خلال نطاق توزيع الكابلات البحرية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيضمن استقرار خدمة الاتصالات وزيادة موثوقيتها.

وقال فهد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة "center3": "يعد إنزال كابل "إفريقيا 2 بيرل" في مملكة البحرين خطوة إضافية نحو تحقيق أهدافنا المتمثلة بربط آسيا وإفريقيا وأوروبا. ولقد استثمرنا في البنية التحتية للاتصالات من خلال شركة ’center3‘ لتقديم خدمات للعملاء، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. ونتطلع من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانة الشركة وترسيخ دورها الريادي في قطاع الاتصالات في المنطقة".