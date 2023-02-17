"لينوفو" الصينية تسجل أكبر تراجع للإيرادات في 14 عاما بالربع الرابع

أعلنت مجموعة لينوفو الصينية تسجيل تراجع في الإيرادات بنسبة 24%، في الربع الثالث هو الأكبر في 14 عاما مع تقلص الطلب العالمي على الإلكترونيات وقالت الشركة إنها ستعمل على خفض الإنفاق وإدخال تعديلات على قوة العمل.

وذكرت الشركة، وهي أكبر مُصنع في العالم لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول بلغ 15.3 مليار دولار بانخفاض 24%، مقارنة بذات الربع من العام السابق. وجاءت تلك النتائج أقل من تقدير وضعته رفينيتيف استنادا لآراء سبعة محللين بلغ 16.39 مليار دولار.

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ومنح تفشي كوفيد-19 في 2020 مبيعات الإلكترونيات من "لينوفو" والشركات المماثلة حول العالم دفعة ضخمة مع لجوء الكثيرين للعمل عن بعد وتحديث أجهزتهم.

لكن الطلب بدأ في التراجع وبدأت إيرادات لينوفو في الانكماش في الربع بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ولم يفصح مسؤولون في الشركة صراحة عن وجود خطة لتسريح موظفين في إطار سعيهم لخفض النفقات التشغيلية. وأعلنت شركتان منافستان هما ديل وإتش.بي عن عمليات تسريح.

وانخفض سهم لينوفو اليوم الجمعة في هونغ كونغ 3.14%.