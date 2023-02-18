اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

شركة تعتزم استثمار 920 مليون دولار بالسيارات الكهربائية في الهند

"أولا إلكتريك" تعتزم إنتاج 140 ألف سيارة سنويا

تشيناي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت حكومة ولاية تاميل نادو الهندية في بيان، إن شركة "أولا إلكتريك" المدعومة من مجموعة سوفت بنك ستستثمر 920 مليون دولار في تصنيع السيارات الكهربائية وبطارياتها في الولاية الواقعة في جنوب الهند.

وستستثمر الشركة 76.14 مليار روبية (920 مليون دولار) من خلال شركتيها "أولا إلكتريك تكنولوجيز" و"أولا سيل تكنولوجيز" بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في الهند.

وتجاوزت أرقام الإنتاج التراكمية للشركة 100 ألف سيارة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتعتزم الشركة إنتاج 140 ألف سيارة سنويا وتوظيف 3111 عاملا في تاميل نادو من خلال الاستثمار الجديد. وتصنع "أولا" بالفعل الدراجات البخارية الكهربائية في الولاية.

عيب خطير في سيارات "تسلا".. والشركة تستدعي مئات آلاف المركبات قصص اقتصادية تسلا عيب خطير في سيارات "تسلا".. والشركة تستدعي مئات آلاف المركبات

وقالت "أولا" في سبتمبر/ أيلول إنها تسعى للتوسع في أميركا اللاتينية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول الاتحاد الأوروبي بعد دخول نيبال في بادئ الأمر.

وتتطلع تاميل نادو، التي تمثل ما يقرب من ثلث صادرات البلاد من السيارات، إلى زيادة تصنيع السيارات الكهربائية وألغت ضريبة الطرق ورسوم التسجيل ورسوم التصاريح للسيارات الكهربائية، وفقا لسياسة تم الكشف عنها هذا الأسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تلتقي 6 أقباط مصريين بعد تحريرهم من الخطف على يد مجهولين في غرب ليبيا العربية تلتقي 6 أقباط مصريين بعد تحريرهم من الخطف على يد مجهولين في غرب ليبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط