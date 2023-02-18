شركة تعتزم استثمار 920 مليون دولار بالسيارات الكهربائية في الهند

قالت حكومة ولاية تاميل نادو الهندية في بيان، إن شركة "أولا إلكتريك" المدعومة من مجموعة سوفت بنك ستستثمر 920 مليون دولار في تصنيع السيارات الكهربائية وبطارياتها في الولاية الواقعة في جنوب الهند.

وستستثمر الشركة 76.14 مليار روبية (920 مليون دولار) من خلال شركتيها "أولا إلكتريك تكنولوجيز" و"أولا سيل تكنولوجيز" بسبب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في الهند.

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وتجاوزت أرقام الإنتاج التراكمية للشركة 100 ألف سيارة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتعتزم الشركة إنتاج 140 ألف سيارة سنويا وتوظيف 3111 عاملا في تاميل نادو من خلال الاستثمار الجديد. وتصنع "أولا" بالفعل الدراجات البخارية الكهربائية في الولاية.

وقالت "أولا" في سبتمبر/ أيلول إنها تسعى للتوسع في أميركا اللاتينية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول الاتحاد الأوروبي بعد دخول نيبال في بادئ الأمر.

وتتطلع تاميل نادو، التي تمثل ما يقرب من ثلث صادرات البلاد من السيارات، إلى زيادة تصنيع السيارات الكهربائية وألغت ضريبة الطرق ورسوم التسجيل ورسوم التصاريح للسيارات الكهربائية، وفقا لسياسة تم الكشف عنها هذا الأسبوع.