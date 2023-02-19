ارتفاع أرباح "مجموعة الحبيب الطبية" 15.1% إلى 441.5 مليون ريال في الربع الرابع

ارتفع صافي أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية "سليمان الحبيب" بنسبة 15.09% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 441.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 383.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت بيانات "سليمان الحبيب" على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.91% في 2022، إلى نحو 1.65 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.38 مليار ريال في 2021.

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وأرجعت الشركة زيادة الأرباح السنوية إلى نمو الإيرادات بنسبة 14.62% خلال العام 2022م لتصل إلى 8.31 مليار ريال وبزيادة قدرها 1. 06 مليار ريال مقارنة بـ 7.25 مليار ريال في العام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار النمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.

وأضافت أن النمو في الإيرادات خلال العام 2022م يعود بشكل رئيسي لقطاع المستشفيات نتيجة النمو في أعداد المراجعين وكذلك الزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم، كما ارتفعت مبيعات قطاع الصيدليات مقارنة بالعام السابق نتيجة النمو في أعداد المراجعين.