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سوق السعودية

تابعة لـ"المراعي" تستحوذ على 48% في "الألبان والعصائر المحدودة" بـ255 مليون ريال

من شركة "بيبسيكو"

دبي - العربية.نت
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ذكرت شركة المراعي أن إحدى شركاتها التابعة أكملت استحواذها على الحصة المتبقية في شركة الألبان والعصائر المحدودة بقيمة 255 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن شركتها التابعة "المراعي للاستثمار القابضة" استحوذت على حصة 48% المتبقية في شركة الألبان والعصائر المحدودة من شركة "بيبسيكو".

يذكر أن شركة الألبان والعصائر المحدودة كانت مشروعًا مشتركًا بين شركة المراعي وشركة "بيبسيكو"، وتتمثل أنشطتها الأساسية في تصنيع وتوزيع الأغذية والمشروبات في كل من مصر والأردن.

وتم تمويل الصفقة من التدفقات النقدية الداخلية لشركة المراعي.

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