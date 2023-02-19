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لوبريف
شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – "لوبريف"
سوق السعودية

زيادة أرباح "لوبريف" 31.7% في 2022 إلى 1.98 مليار ريال

وصفته بالأعلى في تاريخها

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – "لوبريف"، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 31.65% في 2022، إلى نحو 1.98 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.50 مليار ريال في 2021.

وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، وصفت "لوبريف" الأرباح بأنها الأعلى في تاريخها.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية بالإضافه إلى زيادة أحجام المبيعات.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 20% إلى نحو 10.61 مليار ريال في 2022، مقابل 8.85 مليار ريال في 2021.

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