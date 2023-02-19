سوق السعودية
زيادة أرباح "لوبريف" 31.7% في 2022 إلى 1.98 مليار ريال
وصفته بالأعلى في تاريخها
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أظهرت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – "لوبريف"، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 31.65% في 2022، إلى نحو 1.98 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.50 مليار ريال في 2021.
وفي بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، وصفت "لوبريف" الأرباح بأنها الأعلى في تاريخها.
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وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية بالإضافه إلى زيادة أحجام المبيعات.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 20% إلى نحو 10.61 مليار ريال في 2022، مقابل 8.85 مليار ريال في 2021.
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