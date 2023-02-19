على غرار تويتر.. "ميتا" المالكة لفيسبوك تعلن إطلاق خدمة مسبقة الدفع لتوثيق الحسابات

تستعد شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، لإطلاق خدمة اشتراك شهرية، تسمى "Meta Verified"، والتي ستسمح للفرد بالحصول على علامة الاختيار الزرقاء المرغوبة على الأنظمة الأساسية لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، بالإضافة إلى الحصول على مميزات أخرى.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، إن الخدمة ستكلف 11.99 دولارًا شهريًا للمستخدمين الذين يتقدمون على الويب أو 14.99 دولارًا شهريًا على آيفون- على الأرجح لأن "أبل" تحصل على 3 دولارات أميركية على الاشتراكات ويحاول "فيسبوك" تسعير ذلك.

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وأضاف زوكربيرغ، أنه للاشتراك في هذه الخدمة سيحتاج المستخدمون إلى تزويد "ميتا" بهوية حكومية، والتي ستمنحهم علامة اختيار زرقاء على حساباتهم، والهدف من ذلك هو محاربة انتحال الهوية، وفقًا ما نقلته مجلة "فوربس" الأميركية.

وسيحصل المستخدمون أيضًا على وصول مباشر إلى دعم العملاء، على الرغم من أنه ليس من الواضح على الفور كيف سيبدو ذلك، غالبًا ما تشتكي الشركات الصغيرة من صعوبة التواصل مع "فيسبوك" عندما تكون هناك مشكلة في حساباتهم.