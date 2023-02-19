على غرار تويتر.. "ميتا" المالكة لفيسبوك تعلن إطلاق خدمة مسبقة الدفع لتوثيق الحسابات
زوكربيرغ: للاشتراك في هذه الخدمة سيحتاج المستخدمون إلى تزويد "ميتا" بهوية حكومية
تستعد شركة "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، لإطلاق خدمة اشتراك شهرية، تسمى "Meta Verified"، والتي ستسمح للفرد بالحصول على علامة الاختيار الزرقاء المرغوبة على الأنظمة الأساسية لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، بالإضافة إلى الحصول على مميزات أخرى.
وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، إن الخدمة ستكلف 11.99 دولارًا شهريًا للمستخدمين الذين يتقدمون على الويب أو 14.99 دولارًا شهريًا على آيفون- على الأرجح لأن "أبل" تحصل على 3 دولارات أميركية على الاشتراكات ويحاول "فيسبوك" تسعير ذلك.
وأضاف زوكربيرغ، أنه للاشتراك في هذه الخدمة سيحتاج المستخدمون إلى تزويد "ميتا" بهوية حكومية، والتي ستمنحهم علامة اختيار زرقاء على حساباتهم، والهدف من ذلك هو محاربة انتحال الهوية، وفقًا ما نقلته مجلة "فوربس" الأميركية.
وسيحصل المستخدمون أيضًا على وصول مباشر إلى دعم العملاء، على الرغم من أنه ليس من الواضح على الفور كيف سيبدو ذلك، غالبًا ما تشتكي الشركات الصغيرة من صعوبة التواصل مع "فيسبوك" عندما تكون هناك مشكلة في حساباتهم.
-
توقعات بأن تتحمل ألمانيا 160 مليار يورو بنهاية العام بسبب حرب أوكرانيا"أدريان": الحرب ستكلف الاقتصاد الألماني نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي اقتصاد
-
مسؤول للعربية: مبيعات السيارات المجمعة محلياً في مصر تجاوزت المستوردة خلال 2022علاء السبع: الربع الأخير شهد قيودا مرتفعة على استيراد السيارات قصص اقتصادية
-
وزير الخارجية: نتوقع تحقيق الاقتصاد السعودي معدلات نمو مماثلة لـ2022 بالسنوات المقبلةأكد أنه للمرة الأولى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2 تريليون دولار اقتصاد