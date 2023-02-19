سوق السعودية
"الخريف" توقع عقداً لتشغيل قطاع المياه في "المدينة المنورة" بـ 34.2 مليون ريال
مدة المشروع 36 شهرا
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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع أعمال تشغيل وصيانة محطات التقنية بمنطقة المدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية، بقيمة 34.2 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها ستقوم بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة محطات التقنية بمنطقة المدينة المنورة وذلك لمدة 36 شهرا.
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وأضافت أن الأثر المالي للمشروع بدأ ينعكس ابتداءاً من الربع الأول من العام 2023.
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