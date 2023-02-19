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شعار شركة أرامكو لزيوت الأساس – "لوبريف"
سوق السعودية

"لوبريف" توصي بتوزيع 50% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022

بحصة 5 ريالات للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أرامكو لزيوت الأساس – "لوبريف" عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022، بإجمالي نحو 841.29 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 168.26 مليون سهم.

وقالت "لوبريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 5 ريالات للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 50%.

وتاريخ الأحقية سيكون بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والذي سيتم تحديده لاحقاً، للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول الذي يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقا.

وأظهرت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – "لوبريف"، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 31.65% في 2022، إلى نحو 1.98 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.50 مليار ريال في 2021.

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