"مجموعة الحبيب الطبية" توصي بتوزيع 9.3% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية- "سليمان الحبيب"، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 325.5 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 350 مليون سهم.

وقالت المجموعة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 0.39 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9.3%.

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وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 23 فبراير 2023م الموافق 3 شعبان 1444هـ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع يوم الاثنين 13 مارس 2023.

وأظهرت بيانات "مجموعة سليمان الحبيب"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.91% في 2022، إلى نحو 1.65 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.38 مليار ريال في 2021.