"نادك" تتحول إلى تحقيق 95.5 مليون ريال صافي ربح في 2022

تحولت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، إلى تحقيق صافي ربح بنحو 95.49 مليون ريال في 2022، مقارنة بخسائر نحو 285.03 مليون ريال في 2021.

وأرجعت "نادك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، التحول إلى تحقيق أرباح، إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 18.57% في 2022، مقارنة بالعام 2021، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الألبان والصناعات الغذائية بنسبة 19.08% والقطاع الزراعي بنسبة 7.76%.

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وأشارت إلى انخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات بنسبة 2.24%، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مخصص المخزون البطيء، غير المتحرك حيث بلغ 46.89 مليون ريال في 2022 مقابل 17.38 مليون ريال خلال العام 2021.

وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6.12% نتيجة للانخفاض في الأتعاب المهنية والاستشارية وقابل هذا الانخفاض جزئياً زيادة في مصروفات تقنية المعلومات ومصاريف مزايا الموظفين.