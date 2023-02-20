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مركز دبي المالي العالمي
مركز دبي المالي العالمي
اقتصاد دبي

أرباح "مركز دبي المالي العالمي" تصعد 19% إلى 679 مليون درهم في 2022

تجاوزت إيرادات "مركز دبي المالي" مليار درهم للمرة الأولى منذ إنشائه في 2022

دبي - العربية.نت
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نمت إيرادات "مركز دبي المالي العالمي" بنسبة 18% على أساس سنوي في 2022، لتتجاوز مليار درهم للمرة الأولى منذ إنشائه.

وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية للمركز بنسبة 19% إلى 679 مليون درهم في العام الماضي.

وقد شهد مركز دبي المالي العالمي نموا بنسبة 20% في عدد شركاته مع انضمام 1084 شركة جديدة، ليصل إجمالي عددها إلى 4377 شركة.

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وكان قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار الأكثر نموا، حيث شهد إضافة 291 شركة جديدة بزيادة تبلغ 36% على أساس سنوي.

أما بالنسبة لعدد الموظفين فقد تجاوز 36 ألف موظف في أسرع معدل نمو للتوظيف بنسبة 22%.

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