ارتفاع أرباح "الاتصالات السعودية" 7.6% في 2022 لـ12.1 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية ارتفاع أرباحها في عام 2022، بعد الزكاة والضريبة بنسبة 7.6% لتصل إلى 12.1 مليار ريال، مقابل 11.3 مليار ريال في عام 2021.

وخلال الربع الرابع من 2022، نمت أرباح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 5.5% إلى 2.8 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2021.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية خلال العام الماضي 15 مليار ريال، مقابل 13.1 مليار ريال في 2021، بنسبة نمو 14.9%.

وقالت "اس تي سي" إن ارتفاع صافي الربح خلال عام 2022 بمبلغ 860 مليون ريال مقارنة بالعام السابق يعود بشكل رئيس إلى أسباب من بينها ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4.424 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع طفيف في تكلفة الإيرادات بمبلغ 824 مليون ريال، حيث تأثرت إيجاباً بعكس مخصص التزام محتمل بمبلغ 1.079 مليون ريال، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 3.599 مليون ريال.

وذكرت أنه في المقابل ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 1.639 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 837 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 524 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 277 مليون ريال.

كما ارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 1.126 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيس إلى تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة بمبلغ 1.259 مليون ريال مقابل 177 مليون ريال في العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض القيمة العادلة الذي يعود إلى تراجع الظروف السوقية وسعر السهم المتداول لاحد استثماراتها الرئيسة في السوق الماليزي، مما أدى إلى إعادة تقييم هذا الاستثمار بناءً على هذه العوامل.

وارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 78 مليون ريال والذي قابله ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 225 مليون ريال، كما ارتفعت تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 52 مليون ريال.

وفيما يتعلق بمصروف الزكاة وضريبة الدخل فقد ارتفعت بمبلغ 43 مليون ريال.