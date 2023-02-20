نمو أرباح "موبايلي" السعودية 54.5% لـ1.7 مليار ريال في 2022

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية تحقيق أرباح بلغت قيمتها 1.65 مليار ريال في 2022، مقابل 1.07 مليار ريال في 2021، بنمو 54.5%.

وقالت "موبايلي" إن أرباح عام 2022، تمثل أعلى ربح سنوي محقق خلال التسع سنوات الماضية.

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وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها بشكل رئيس إلى رفع إيراداتها في العام المالي 2022 بنسبة 5.6%، حيث بلغت 15.669 مليون ريال مقارنة مع 14.834 مليون ريال في العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، إضافة إلى نمو قاعدة العملاء.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 8.0% ليصل إلى 9.363 مليون ريال في العام المالي 2022 مقارنة مع 8.672 مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة في الإيرادات.

كما حققت "موبايلي" أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) خلال التسع سنوات الماضية ليصل إلى 6.161 مليون ريال في العام 2022م بالمقارنة مع 5.581 مليون ريال للعام السابق بارتفاع قدره 10.4%. ويعود ذلك إلى الزيادة في الإيرادات وكفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية.

بينما ارتفعت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 39.3% في العام المالي 2022م بالمقارنة مع 37.6% في العام السابق.

وتحسنت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2022م بنسبة 39.7% لتصل إلى 2.310 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 1.654 مليون ريال سعودي في العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وارتفعت مصاريف التمويل للعام المالي 2022م بنسبة 20.2% لتصل إلى 607 ملايين ريال بالمقارنة مع 505 ملايين ريال للعام السابق، نتيجة للارتفاع في معدل الفائدة.

وبلغ مصروف الزكاة للعام المالي 2022م 122 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة يبلغ 79 مليون ريال للعام السابق.

وقد أوصى مجلس إدارة "موبايلي" بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11.5 % عن العام 2022.