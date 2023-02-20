تابعة لـ"تهامة" توقع مذكرة تفاهم مع "تجمع مطارات" لتدشين 14 فرعاً لتجارة التجزئة

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة" عن قيام شركتها التابعة شركة "تهامة للتعليم" بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة تجمع مطارات الثاني للانتهاء من عملية التعاقد لتدشين 14 فرعا لتجارة التجزئة بالمطارات التي تديرها شركة "تجمع مطارات الثاني".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الطرفان اتفقا فيما بينهما على الانتهاء من عملية التعاقد لتدشين 14 فرع لتجارة التجزئة، والتي تقوم بتشغيلها شركة تهامة للتعليم تحت العلامة التجارية "دبليو أتش سميث" بالمطارات التي تديرها شركة "تجمع مطارات الثاني" بالسعودية، وذلك بعقود تأجيرية لمدة 3 سنوات، حيث سيتم الاتفاق بين الطرفين على قيمة هذه العقود حسب المساحات المتوفرة والرسوم المترتبة عليها.

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وأضافت أن شركة "تهامة للتعليم" ستقوم بتشغيل وحدات لتجارة التجزئة بالمطارات بموجب امتياز حصري للعلامة التجارية "دبليو أتش سميث"، وستساهم هذه المذكرة في حال إتمام التوصل إلى اتفاقيات تأجير لوحدات لتجارة التجزئة في تطوير الشراكة الناجحة القائمة ما بين "تهامة" و"دبليو اتش سميث"، وتوسيع نطاق الوحدات المشغلة بموجب امتياز العلامة التجارية لدبليو اتش سميث والتي تشتمل أيضا على وحدات لتجارة التجزئة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، ومطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

وأوضحت أن شركة "تجمع مطارات الثاني" تدير وتشغل عدد 22 مطارا إقليميا ومحلياً وسياحياً في جميع إنحاء المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن العمل بهذه المذكرة سيبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة أربعة أسابيع، ليتم خلالها إبرام العقود وتنتهى في حال انتهاء مدة الاتفاقية، وفى حال توقيع عقود الإيجار تحل محل هذه المذكرة، ويتم العمل بموجب العقود والملاحق.

وتابعت: "سيتم الإعلان عن الأثر المالي عند توقيع اتفاقيات التأجير في حال تم التوصل إلى اتفاقيات نهائية ما بين الطرفين".