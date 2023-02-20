سوق السعودية
"إعمار المدينة الاقتصادية" توقع اتفاق تسهيلات بمليار ريال مع صندوق الاستثمارات
لدعم نمو وتطوير المدينة كمركز صناعي وتجاري وسياحي
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية في السعودية عن توقيع اتفاقية تسهيل قرض لأجل بحد يصل إلى مليار ريال مع أحد كبار مساهميها وهو صندوق الاستثمارات العامة.
وأضافت الشركة أن مدة التمويل 18 شهرا من تاريخ اتفاقية القرض، وأن التمويل سيتم سداده من خلال دفعة واحدة عند الاستحقاق.
مادة اعلانية
وبشأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل قالت الشركة إنه "ضمان على أصول عقارية معينة داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بقيمة سوقية لا تقل عن 1.5 مليار ريال. كما قامت الشركة بتقديم سندات لأمر بموجب الاتفاقية.
وتستهدف الشركة إلى تعزيز الخطط والمشاريع الاستراتيجية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لدعم نمو وتطوير المدينة كمركز صناعي وتجاري وسياحي رائد في الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاً
-
"إس تي سي" السعودية تعلن عن توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابعستكون أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 26 فبراير الجاري أسواق المال
-
نمو أرباح "موبايلي" السعودية 54.5% لـ1.7 مليار ريال في 2022إيراداتها ارتفعت بنسبة 5.6% إلى 15.669 مليون ريال شركات
-
أكثر 10 وظائف عن بُعد طلباً في 2023.. بعضها يدفع 100 ألف دولار سنوياًالدراسة شملت أكثر من 58 ألف شركة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية