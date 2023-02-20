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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تديرها إعمار
شعار شركة إعمار المدينة الاقتصادية
سوق السعودية

"إعمار المدينة الاقتصادية" توقع اتفاق تسهيلات بمليار ريال مع صندوق الاستثمارات

لدعم نمو وتطوير المدينة كمركز صناعي وتجاري وسياحي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية في السعودية عن توقيع اتفاقية تسهيل قرض لأجل بحد يصل إلى مليار ريال مع أحد كبار مساهميها وهو صندوق الاستثمارات العامة.

وأضافت الشركة أن مدة التمويل 18 شهرا من تاريخ اتفاقية القرض، وأن التمويل سيتم سداده من خلال دفعة واحدة عند الاستحقاق.

وبشأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل قالت الشركة إنه "ضمان على أصول عقارية معينة داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بقيمة سوقية لا تقل عن 1.5 مليار ريال. كما قامت الشركة بتقديم سندات لأمر بموجب الاتفاقية.

وتستهدف الشركة إلى تعزيز الخطط والمشاريع الاستراتيجية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لدعم نمو وتطوير المدينة كمركز صناعي وتجاري وسياحي رائد في الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية.

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