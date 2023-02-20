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"العقارية" السعودية توقع اتفاقاً لزيادة وحدات مشروع "العقارية بارك" لـ296 وحدة سكنية

أكدت أن تكلفة التطوير الإجمالية تقدر بـ 464 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة "العقارية" السعودية، عن توقيع اتفاقية تطوير وتسويق مع شركة "التحالف العقاري" بهدف الحصول على رخصة تسويق من منصة "وافي" للبدء في تسويق المشروع وزيادة عدد وحدات المشروع إلى 296 وحدة سكنية في مخطط مشروع "العقارية بارك" في مدينة الرياض بتكلفة تطوير إجمالية تقدر بـ 464 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 3 سنوات.

وأشارت إلى أن تغير التكاليف بسبب زيادة عدد الوحدات السكنية من 250 إلى 296 وحدة سكنية.

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