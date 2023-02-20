سوق السعودية
"جاز" السعودية توقع عقداً مع "نسما وشركاهم" بقيمة 19.95 مليون ريال
أكدت أن العقد يشمل تصميم وهندسة وتوريد أجهزة القياس والتحليل
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة جاز العربية للخدمات "جاز" عن توقيع عقد مع "نسما وشركاهم" بقيمة 19.95 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن تصميم وهندسة وتوريد أجهزة القياس والتحليل.
مادة اعلانية
وأوضحت أن مدة العقد تبلغ 12 شهرا.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال سنة من تاريخ البدء.
اقرأ أيضاً
-
أرباح البنك السعودي للاستثمار ترتفع 42% إلى 1.5 مليار ريال في 2022قفزت الأرباح السنوية نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في مخصص خسائر الائتمان شركات
-
"إنتيسا سان باولو" الإيطالية تخطط للاستحواذ على كامل أسهم "بنك الإسكندرية"تتطلع المجموعة لشراء حصة الحكومة المصرية في "بنك الإسكندرية" والبالغة 20% أسواق المال
-
"ستاربكس" تسحب 300 ألف عبوة من "فرابوتشينو".. بها أجسام غريبة!المنتجات لم تصل إلى منافذ التوزيع على المستهلكين قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية