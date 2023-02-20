"جاز" السعودية توقع عقداً مع "نسما وشركاهم" بقيمة 19.95 مليون ريال

أعلنت شركة جاز العربية للخدمات "جاز" عن توقيع عقد مع "نسما وشركاهم" بقيمة 19.95 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن تصميم وهندسة وتوريد أجهزة القياس والتحليل.

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وأوضحت أن مدة العقد تبلغ 12 شهرا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال سنة من تاريخ البدء.