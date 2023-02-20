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سوق السعودية

"عذيب للاتصالات" تكشف تطورات الموافقة الإضافية لنشر شبكة الترددات الجديدة

أكدت أنه تم تغطية 30% من المدن محل الالتزام

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمرحلة الثانية تجاه ترخيص استخدام ترددات النطاق 3.5 غيغا هيرتز بنشر الشبكة للمرحلة الثانية، وذلك بتغطية 30% من المدن محل الالتزام.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها استكملت المعالجات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الخاصة بالمرحلة الأولى من التزامات نشر الشبكة، وقد تم استلام خطاب بقبول وفاء الشركة بتلك الالتزامات.

كانت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، أعلنت عن موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تمديد فترة التزام الشركة لنشر الشبكة بموجب الترخيص الممنوح لها بترددات النطاق (3500) ميغاهرتز لمدة 6 أشهر إضافية.

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وأضافت الشركة، أن المهلة الممنوحة من الهيئة هي مهلة نهائية وأخيرة لنشر الشبكة بنهاية الربع الثاني من العام 2022.

وقالت الشركة إنها تعمل حاليا على دراسة جميع الخيارات المتاحة للوفاء بالتزاماتها حسب الترخيص الممنوح لها لتفادي بعض الغرامات والإجراءات النظامية من الهيئة.

وترى الشركة أن هذه الموافقة خطوة إيجابية للاستمرار في التحول الاستراتيجي للشركة والذي سيمكنها من إطلاق خدمات جديدة على النطاق الترددي المذكور وتحسين مستوى الخدمة لعملائها.

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