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9 دعاوى قضائية ضد "تويتر" بسبب تأخرها عن سداد الفواتير

من بين الدعاوى فاتورة هدية لـ"ماسك" بقيمة 7 آلاف دولار

دبي - العربية.نت
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تواجه شركة "تويتر" نحو 9 دعاوى قضائية على الأقل، بسبب تأخرها عن دفع فواتيرها والتي تجاوزت 14 مليون دولار.

ومن بين الدعاوى فاتورة هدية لـ"ماسك" بقيمة 7 آلاف دولار طلبها قسم التسويق في "تويتر" في الأيام التي سبقت إغلاق الصفقة البالغة 44 مليار دولار في 27 أكتوبر الماضي، إلى جانب 3 دعاوى قضائية تتعلق بمدفوعات الإيجار للمساحات المكتبية لشهري ديسمبر ويناير، والتي وصلت إلى 6.8 مليون دولار.

يشار إلى أن "ماسك" لجأ لكبح جماح الإنفاق في الشركة عندما تولى زمام الأمور منذ أكثر من 3 أشهر، في ظل سعيه للوصول إلى نقطة التعادل ما بين النفقات والإيرادات هذا العام.

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