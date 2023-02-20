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9 دعاوى قضائية ضد "تويتر" بسبب تأخرها عن سداد الفواتير
من بين الدعاوى فاتورة هدية لـ"ماسك" بقيمة 7 آلاف دولار
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تواجه شركة "تويتر" نحو 9 دعاوى قضائية على الأقل، بسبب تأخرها عن دفع فواتيرها والتي تجاوزت 14 مليون دولار.
ومن بين الدعاوى فاتورة هدية لـ"ماسك" بقيمة 7 آلاف دولار طلبها قسم التسويق في "تويتر" في الأيام التي سبقت إغلاق الصفقة البالغة 44 مليار دولار في 27 أكتوبر الماضي، إلى جانب 3 دعاوى قضائية تتعلق بمدفوعات الإيجار للمساحات المكتبية لشهري ديسمبر ويناير، والتي وصلت إلى 6.8 مليون دولار.
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يشار إلى أن "ماسك" لجأ لكبح جماح الإنفاق في الشركة عندما تولى زمام الأمور منذ أكثر من 3 أشهر، في ظل سعيه للوصول إلى نقطة التعادل ما بين النفقات والإيرادات هذا العام.
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