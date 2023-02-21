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ارتفاع أرباح أولاد علي الغانم للسيارات الفصلية 16% إلى 4.7 مليون دينار
شعار شركة أولاد علي الغانم
بورصة الكويت

أرباح "أولاد علي الغانم" الكويتية تقفز 47% إلى 5.07 مليون دينار في الربع الرابع

حققت الشركة ربحا سنويا قدره 18.7 مليون دينار في 2022

الكويت - رويترز
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أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة "أولاد علي الغانم" الكويتية للسيارات، اليوم الثلاثاء، أن ربحها الصافي ارتفع بنسبة 475 ليصل إلى 5.07 مليون دينار (16.54 مليون دولار) في الربع الرابع من 2022 مقارنة مع 2.69 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت أن الشركة حققت ربحا سنويا قدره 18.7 مليون دينار في 2022، مقارنة مع 14.68 مليون دينار في 2021 بزيادة 27.5%.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 34 فلسا للسهم الواحد كأرباح عن سنة 2022.

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