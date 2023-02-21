اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنوك

أرباح "HSBC" الفصلية ترتفع 92% إلى 5.2 مليار دولار

رفع البنك توزيعاته إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت الأرباح الفصلية لـ "HSBC Holdings" قبل احتساب الضرائب، بنسبة 92% لتصل إلى 5.2 مليار دولار.

وفاقت النتائج توقعات المحللين البالغة 4.9 مليار دولار.

وزادت المخصصات إلى 3.6 مليار دولار, مقابل توقعات بأن تبلغ 3.2 مليار دولار .

"غولدمان ساكس": "الفيدرالي الأميركي" سيرفع الفائدة 75 نقطة خلال 3 اجتماعات قصص اقتصادية الفيدرالي "غولدمان ساكس": "الفيدرالي الأميركي" سيرفع الفائدة 75 نقطة خلال 3 اجتماعات

ومن جانب آخر، رفع "HSBC" توزيعاته من الأرباح إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، مضيفا أنه قد يقوم بتقديم توزيعات استثنائية العام المقبل.

كما أشار البنك إلى أنه قد يقوم بإعادة شراء أسهمه في وقت أقرب مما كان متوقعا سابقا.

ويحاول "HSBC" مواجهة الدعوات بفصل نشاطاته الآسيوية عن الغربية وهو ما تطالب به مجموعة "Ping An" وهي أكبر المساهمين في "HSBC" في ظل أداء البنك في السنوات الأخيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روبوت الدردشة "سيدني" يثير رعب المستخدمين روبوت الدردشة "سيدني" يثير رعب المستخدمين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط