أرباح "HSBC" الفصلية ترتفع 92% إلى 5.2 مليار دولار

ارتفعت الأرباح الفصلية لـ "HSBC Holdings" قبل احتساب الضرائب، بنسبة 92% لتصل إلى 5.2 مليار دولار.

وفاقت النتائج توقعات المحللين البالغة 4.9 مليار دولار.

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وزادت المخصصات إلى 3.6 مليار دولار, مقابل توقعات بأن تبلغ 3.2 مليار دولار .

ومن جانب آخر، رفع "HSBC" توزيعاته من الأرباح إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، مضيفا أنه قد يقوم بتقديم توزيعات استثنائية العام المقبل.

كما أشار البنك إلى أنه قد يقوم بإعادة شراء أسهمه في وقت أقرب مما كان متوقعا سابقا.

ويحاول "HSBC" مواجهة الدعوات بفصل نشاطاته الآسيوية عن الغربية وهو ما تطالب به مجموعة "Ping An" وهي أكبر المساهمين في "HSBC" في ظل أداء البنك في السنوات الأخيرة.