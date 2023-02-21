تحقيقات تطال تصريحات سابقة لرئيس "كريدي سويس".. والسهم يهبط لمستوى قياسي متدن

تراجعت أسهم مصرف "كريدي سويس" إلى مستوى قياسي متدن خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعد مراجعة المنظمين الماليين في سويسرا تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك "Axel Lehmann" التي أدلى بها في ديسمبر، حول استقرار التدفقات النقدية الخارجة من المصرف.

وتحقق السلطات في احتمالية اعتبار هذه التصريحات مضللة للسوق.

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كان "Lehmann" قد صرح أن عمليات سحب الأموال من قِبل العملاء قد توقفت، بعد ارتفاعها في أوائل أكتوبر.

وجاءت تعليقات "Lehmann" قبل تحرك البنك لزيادة رأس المال بنحو 4 مليارات دولار، إلا أن نتائج البنك هذا الشهر كانت قد أظهرت خروج عشرات المليارات من الدولارات حتى نهاية الربع الماضي.