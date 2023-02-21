تعيينات جديدة في بنك أبوظبي الأول

عين بنك أبوظبي الأول مايكل لونغيني رئيسا للخدمات المصرفية الخاصة الدولية وعضوا في اللجنة التنفيذية للبنك.

وشغل لونجيني منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة في "Edmond de Rothschild" بالإضافة إلى شغله منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة في "Union Bancaire Privee".

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كما شغل أيضا مناصب قيادية في "BNP Paribas".