شركة "أميانتيت" تعلن انخفاض الخسائر المتراكمة لـ34.91%

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن انخفاض الخسائر المتراكمة من 42.12% المعلن عنها في النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2022م (تسعة أشهر) إلى 34.91% كما في النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022م من رأس المال المدفوع البالغ 99 مليون ريال.

وأضافت أن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 34.6 مليون ريال.

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وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة، قالت إنها حققت ارتفاعاً في إيرادات الربع الرابع لعام 2022م بمقدار 20.7 مليون ريال عن الربع الثالث من نفس العام، وذلك بسبب مجهودات الشركة في الحصول على طلبيات جديدة وزيادة حصة الشركة السوقية والتفاوض مع الموردين للحصول على أسعار تنافسية للمواد الخام، بالإضافة إلى تسجيل أرباح محاسبية في الربع الرابع لعام 2022م نتيجة عكس مخصص هبوط في قيمة الأصول الثابتة لإحدى الوحدات المدرة للنقد بقيمة 37 مليون ريال بالصافي بعد احتساب إهلاكها بأثر رجعي.