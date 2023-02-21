"اتصالات المغرب" تحقق 3.4 مليار دولار أرباحا في 2022

أعلنت شركة "اتصالات المغرب" اليوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح بنحو 3.4 مليار دولار (35.7 مليار درهم) في العام 2022 بانخفاض طفيف سجل 0.2% فيما ارتفع عدد عملائها إلى 75.4 مليون بزيادة 1.6%.

وقالت "اتصالات المغرب"، إن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى "نمو قاعدة الزبائن على مستوى الفروع الدولية" خاصة في فروع الشركة بأفريقيا.

مادة اعلانية

وتوجد فروع لاتصالات المغرب، وهي أكبر شركة اتصالات بالمملكة، في عدد من الدول الأفريقية مثل بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقالت الشركة إنه على الرغم من "المنافسة وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم، فإن اتصالات المغرب أنهت 2022 وفق أهدافها المالية".

و"اتصالات المغرب" مدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس. وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53% منها في حين تمتلك الدولة المغربية 22%.