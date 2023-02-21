اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اتصالات المغرب
شعار "اتصالات المغرب"
اقتصاد المغرب

"اتصالات المغرب" تحقق 3.4 مليار دولار أرباحا في 2022

رغم ارتفاع عدد عملائها إلى 75.4 مليون بزيادة 1.6%

الرباط - رويترز 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "اتصالات المغرب" اليوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح بنحو 3.4 مليار دولار (35.7 مليار درهم) في العام 2022 بانخفاض طفيف سجل 0.2% فيما ارتفع عدد عملائها إلى 75.4 مليون بزيادة 1.6%.

وقالت "اتصالات المغرب"، إن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى "نمو قاعدة الزبائن على مستوى الفروع الدولية" خاصة في فروع الشركة بأفريقيا.

وتوجد فروع لاتصالات المغرب، وهي أكبر شركة اتصالات بالمملكة، في عدد من الدول الأفريقية مثل بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

"الراجحي المالية": نتائج "المتقدمة للبتروكيماويات" جاءت متماشية مع القطاع قصص اقتصادية خاص "الراجحي المالية": نتائج "المتقدمة للبتروكيماويات" جاءت متماشية مع القطاع

وقالت الشركة إنه على الرغم من "المنافسة وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم، فإن اتصالات المغرب أنهت 2022 وفق أهدافها المالية".

و"اتصالات المغرب" مدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس. وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53% منها في حين تمتلك الدولة المغربية 22%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام من بدء العملية العسكرية.. التحديات ما زالت تواجه بوتين في أوكرانيا بعد عام من بدء العملية العسكرية.. التحديات ما زالت تواجه بوتين في أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط