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وول ستريت

توقعات متشائمة من "وول مارت" و"هوم ديبوت" بشأن الأرباح

هوم ديبوت" تتوقع انخفاض أرباحها وسط خطط لاستثمار مليار دولار في الأجور"

دبي - العربية.نت
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توقعت شركة "وول مارت" أن تنخفض الأرباح المعدلة بنسبة تصل إلى 6.2% في السنة المالية الحالية إلى نطاق يتراوح من 5.9 إلى 6.0 دولارات للسهم.

يأتي ذلك على خلفية التوقعات بالانتعاش البطيء للطلب مع استمرار الفيدرالي برفع الفائدة.

جاءت توقعات الأرباح من "وول مارت" أقل من تقديرات المحللين في "وول ستريت" البالغة 6.53 دولار للسهم ، إثر توقعات بانتعاش بطيء للطلب مع استمرار الفيدرالي برفع الفائدة.

وول مارت ترفع توقعاتها لمبيعاتها وأرباحها السنوية.. وتعيد شراء أسهم بـ20 مليار دولار شركات وول ستريت وول مارت ترفع توقعاتها لمبيعاتها وأرباحها السنوية.. وتعيد شراء أسهم بـ20 مليار دولار

من جهة أخرى، توقعت "هوم ديبوت" انخفاضا في أرباح السنة المالية، مع خطط لاستثمار مليار دولار في الأجور.

ورجحت "هوم ديبوت" انخفاض ربح السهم بأقل من 9% مع بقاء نمو المبيعات ثابتا حتى يناير 2024 .

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