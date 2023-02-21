وول ستريت
توقعات متشائمة من "وول مارت" و"هوم ديبوت" بشأن الأرباح
هوم ديبوت" تتوقع انخفاض أرباحها وسط خطط لاستثمار مليار دولار في الأجور"
وضع القراءة
100% حجم الخط
توقعت شركة "وول مارت" أن تنخفض الأرباح المعدلة بنسبة تصل إلى 6.2% في السنة المالية الحالية إلى نطاق يتراوح من 5.9 إلى 6.0 دولارات للسهم.
يأتي ذلك على خلفية التوقعات بالانتعاش البطيء للطلب مع استمرار الفيدرالي برفع الفائدة.
مادة اعلانية
جاءت توقعات الأرباح من "وول مارت" أقل من تقديرات المحللين في "وول ستريت" البالغة 6.53 دولار للسهم ، إثر توقعات بانتعاش بطيء للطلب مع استمرار الفيدرالي برفع الفائدة.
شركات وول ستريت وول مارت ترفع توقعاتها لمبيعاتها وأرباحها السنوية.. وتعيد شراء أسهم بـ20 مليار دولار
من جهة أخرى، توقعت "هوم ديبوت" انخفاضا في أرباح السنة المالية، مع خطط لاستثمار مليار دولار في الأجور.
ورجحت "هوم ديبوت" انخفاض ربح السهم بأقل من 9% مع بقاء نمو المبيعات ثابتا حتى يناير 2024 .
اقرأ أيضاً
-
ماكرون: الاقتصاد الروسي "يعاني كثيرا" والإحصاءات الرسمية "دعاية"أكد أن الروس "فقدوا فرصا كثيرة" من الناحية الاقتصادية اقتصاد
-
"وول ستريت" تتكبد خسائر حادة بعد توقعات متشائمةمؤشر داو جونز الصناعي يهبط 440 نقطة أسواق المال
-
وزير النقل المصري لـ"العربية": أسعار تذاكر القطار الكهربائي ستباع بنصف تكلفتهاكامل الوزير: تكليفات رئاسية بالتحول لمنظومة النقل الأخضر قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية