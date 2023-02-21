سوق السعودية
"زين" السعودية توقع اتفاقية مع وزارة المالية لتحويل قرض تجاري إلى تمويل مرابحة
قالت إن الاتفاق شمل تأجيل سداد مستحقات الدولة على الشركة لمدة 7 سنوات قادمة
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أعلنت شركة "زين" السعودية توقيع اتفاقية مع وزارة المالية لتحويل القرض التجاري القائم إلى تمويل مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "مجموعة تداول" السعودية إنه تم تعيين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) كوكيل تسهيل المرابحة.
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وذكرت "زين" السعودية أن الاتفاق مع وزارة المالية شمل تأجيل سداد مستحقات الدولة على الشركة لمدة 7 سنوات قادمة.
ولفتت إلى أنه لا يوجد آية تغييرات على شروط وأحكام القرض الحالية مع وزارة المالية.
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