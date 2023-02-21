"مسك": قبول الاستئناف بخصوص مطالبات زكوية للأعوام من 2015 إلى 2018 فقط

أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن تلقيها قرارا صادرا من الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بقبول استئناف الشركة بشأن بند (وعاء الزكاة للشركات المستثمر فيها للأعوام من 2015 إلى 2018).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم رفض استئناف الشركة بشأن بقية البنود.

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وأضافت أن الشركة بصدد تقديم طلب التماس إلى الأمانة العامة للجان الضريبية لإعادة النظر في القرار.

وأوضحت أنه سوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقاً والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه فيما يخص إقرار عام 2014، فقد قامت بتقديم طلب تطبيق القرار الوزاري رقم 13957 بتاريخ 7 ربيع الأول 1444 والخاص بالسماح للشركات بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 7 رجب 1440 على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2019م وقد تم قبول الطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.