إيطاليا تقاضي "ميتا" للتهرب من دفع مليار دولار ضرائب

تقاضي إيطاليا شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك للتهرب من دفع نحو مليار دولار من الضرائب.

وأعلنت النيابة العامة في مدينة ميلانو، اليوم الأربعاء، أن التحقيق جاء بعد النتائج التي تم اتخاذها ضد "ميتا" والتي أثبتت عدم دفع ضريبة القيمة المضافة بين عامي 2015 و2021.

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وذكرت النيابة أنه تم إجراء حساب القيمة استنادًا إلى المستخدمين المسجلين في شبكات الاجتماعية المختلفة للمجموعة، وهي السجلات التي تم إجراؤها مجانًا.

وفي البداية، كانت القضية في أيدي مكتب المدعي العام الأوروبي، ولكن تم نقلها إلى النائب في ميلانو أمس الثلاثاء.