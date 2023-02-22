سوق دبي
"إمباور" تعتزم تزويد مشروع "مدينة دبي الملاحية" بطاقة تبريدية تتجاوز 63 ألف طن
باستثمارات 450 مليون درهم
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وقّعت شركة إمباور اتفاقية مع مدينة دبي الملاحية لتزويد مشروعها بطاقة تبريدية تتجاوز 63 ألف طن.
وأكدت إمباور في بيان، أنها ستستثمر 450 مليون درهم لتأمين احتياجات أكثر من 43 مبنى في مدينة دبي الملاحية بخدمات تبريد المناطق على مرحلتين وعبر محطتين متواجدتين داخل المدينة.
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وتتيح المرحلة الأولى تزويد 27 مبنى بطاقة تبريد تتجاوز 28 ألف طن، أما المرحلة الثانية فتشمل تزويد 16 مبنى بطاقة تبريدية تتجاوز 35 ألف طن.
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