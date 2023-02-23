ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" 24% لـ65 مليون ريال في الربع الرابع 2022

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" ارتفاع أرباحها السنوية 14.6% في 2022، إلى 252 مليون ريال، مقابل 219.9 مليون ريال في 2021.

وخلال الربع الرابع من 2022، حققت "بدجت السعودية" أرباحا بلغت قيمتها 65.1 مليون ريال بنمو 24%.

مادة اعلانية

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في 2022، نحو 268.3 مليون ريال، مقابل 230 مليون ريال في 2021، بنمو 16.56%.

وقالت "بدجت السعودية" إن ارتفاع صافي الربح خلال 2022، مقارنة بالعام السابق يعود بشكل رئيسي إلى التحسن في نسبة الإشغال للتأجير قصير الأجل مع الزيادة في عدد الأسطول.

وذكرت أن ما دعم ارتفاع الأرباح أيضا التحسن في الطلب على التأجير طويل الأجل خلال العام، وكان الاستخدام الأمثل للأسطول المتنامي والذي تجاوز 32 ألف مركبة بنهاية العام 2022م عاملاً لتحقيق إيرادات أفضل مما أدى إلى زيادة في الأرباح.

وفي سياق متصل؛ أعلنت "بدجت السعودية" عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية نهائية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2022م بنسبة 15%، إلى قيمة السهم الاسمية.

وتبلغ قيمة التوزيعات الإجمالية 106.75 مليون ريال.